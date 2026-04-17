Polizei Paderborn

POL-PB: Baumstumpf in Waldgebiet angezündet - Polizei sucht Zeugen

Delbrück (ots)

(mh) Unbekannte haben in einem Waldgebiet an der Straße Walde in Delbrück einen Baumstumpf angezündet. Die Polizei geht von einer Brandstiftung aus und bittet um Hinweise.

Ein Zeuge meldete den brennenden Baumstumpf gegen 17.35 Uhr bei der Feuerwehr. Die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen der Glut auf die angrenzende, durch trockenes Laub belegte, Waldfläche verhindern.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

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