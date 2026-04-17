Polizei Paderborn

POL-PB: Bei Kontrollen fallen 36 Verkehrsverstöße auf

Kreis Paderborn (ots)

(mh) Die Polizei Paderborn hat auch am Donnerstagvormittag, 16. April, wieder ihre regelmäßigen Verkehrskontrollen durchgeführt. Die Geschwindigkeitsmessungen gehörten zum landesweit durchgeführten Einsatz ROADPOL Speed. Der Fokus lag dieses Mal auf dem Stadtgebiet Paderborn und der Gemeinde Borchen. Die Einsatzkräfte ahndeten insgesamt 36 Verkehrsverstöße.

Die höchste Geschwindigkeitsüberschreitung leistete sich ein 26-jähriger Audifahrer aus Diemelsee. Er war in einem Bereich, in dem nur 20 Stundenkilometer erlaubt sind, mit 49 Kilometern pro Stunde unterwegs. Auf den Autofahrer kommen nun ein Bußgeld von 180 Euro sowie ein Punkt ein Flensburg zu.

32 weitere Autofahrer sowie ein Motorradfahrer waren darüber hinaus zu schnell unterwegs. Des Weiteren wurde ein Autofahrer verwarnt, weil er nicht angeschnallt war. Ein E-Scooter-Fahrer wurde angehalten, weil er das Fahrzeug verbotswidrig mit einer weiteren Person im Straßenverkehr nutzte.

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