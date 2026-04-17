Polizei Paderborn

POL-PB: Sachbeschädigung durch Feuer - Zeugen gesucht

Bad Lippspringe (ots)

(ivdh) Am Donnerstagabend, 16. April zündeten unbekannte Täter zwei öffentliche Abfalleimer am Friedrich-Wilhelm-Weber-Platz in Bad Lippspringe an. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 22:45 Uhr brannten zwei Mülleimer. Einer, mit einem äußeren Holzgestell, brannte vollständig aus. Bei dem anderen verkohlte der Inhalt. Die Feuerwehr löschte die Brände. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

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