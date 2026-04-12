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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl von Firmengelände (0088901/2026)

Gera (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag machten sich Unbekannte an einem Lkw auf einem Firmengelände in der Siedlungsstraße in Bad Köstritz zu schaffen. Die Täter öffneten zunächst das Tor zum Gelände und zapften aus dem geparkten Kraftfahrzeug zirka 300 Liter Diesel ab. Weiterhin entwendeten sie einen Katalysator, welcher im Nahbereich stand. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Wert der Beute auf ca. 1.700 Euro. Die Beamten des Inspektionsdienstes Gera nahmen eine Anzeige wegen besonders schweren Fall des Diebstahls auf und sicherten am Tatort Spuren. Die Polizei bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Geschehen machen können, sich unter der Telefonnummer 0365/829-0 zu melden. (PS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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