Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Erst übermütig, dann reumütig (0089280/2026)

Gera (ots)

Ein alkoholisierter 20-jähriger Thüringer sorgte am Samstagabend für einen Einsatz von Landes- und Bundespolizei sowie Feuerwehr. Der junge Mann war Teil einer Gruppe, welche sich im Hauptbahnhof in Gera aufhielt. Kurz vor 23:00 Uhr begab sich der Heranwachsende in Richtung der Toiletten, schlug die Schutzverglasung des Brandmeldenotknopfes ein und betätigte diesen zu allem Überfluss noch. Nach Eintreffen der Rettungs- sowie Polizeikräfte wurde der übermütige Herr im Bahnhof angetroffen. Er räumte zwar die Tat ein, verhielt sich jedoch aggressiv gegenüber den Beamten. Daraufhin wurde ihm ein Platzverweis erteilt, was er jedoch nicht einsah und immer wieder zurückkehrte. Aufgrund seiner Unbelehrbarkeit wurde der Beschuldigte in Gewahrsam genommen und musste somit im Inspektionsdienst übernachten. Hierbei zeigte er sich nun reumütig und begriff langsam die Tragweite seines Handelns. Neben einer Anzeige wegen Missbrauch von Nothilfemitteln erwartet den jungen Thüringer ebenfalls eine Rechnung bezüglich der Einsatzkosten von Feuerwehr und Polizei. (PS)

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