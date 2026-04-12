Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Räuberischer Diebstahl in Greiz (0089028/2026)

Greiz (ots)

Greiz. Am Samstag den 11.04.2026 kam es gegen 10:00 Uhr in einem Supermarkt in dem Spektrum Center in der Reichenbacher Straße in Greiz zu einem Ladendiebstahl, in dessen Folge ein Mitarbeiter körperlich durch den Dieb angegriffen wurde. Durch den geschädigten Mitarbeiter konnte der bislang unbekannte männliche Täter dabei festgestellt werden, wie dieser in den Verkaufsräumlichkeiten mehrere Lebensmittel in seiner Hose verstaute und anschließend versuchte damit unbemerkt den Kassenbereich zu passieren ohne die Ware zu bezahlen. Der Mann wurde folglich durch einen Mitarbeiter zur Rede gestellt. Der Täter reagierte jedoch nicht auf die Ansprache und versuchte zu flüchten. Im Rahmen des Fluchtversuches schob dieser den Mitarbeiter unter erheblichem Kraftaufwand zur Seite und aus dem Laden heraus, sodass dieser entkommen konnte. Während des Fluchtversuches ließ der Beschuldigte die Beute jedoch zurück. Trotz einer umgehend eingeleiteten Fahndung nach dem Beschuldigten konnte dieser nicht angetroffen werden. Daher bittet die Polizeiinspektion Greiz um sachdienliche Zeugenhinweise von weiteren Besuchern des Ladens, welche sich zur Tatzeit am Tatort aufhielten. Diese werden unter Angabe der Bezugsnummer 0089028/2026 unter der Tel.: 03661 6210 entgegengenommen. <MS>

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