Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG - 0088454/2026) schwerer Verkehrsunfall mit überschlagenem Fahrzeug

Altenburg (ots)

Freitag, den 10.04.26 um 09:40 Uhr befuhr ein 18 - jähriger Fahrer eines VW Passat die B7 von Ronneburg in Richtung Schmölln. Auf Höhe des Abzweigs Löbichau beabsichtigte ein 63 - jähriger LKW-Fahrer aus Löbichau kommend auf die B7 in Richtung Schmölln aufzufahren. Infolge des Einbiegens des LKW schaffte es der VW Passat nicht mehr rechtzeitig zu verzögern, wich aus, fuhr über eine Bordsteinkante auf das angrenzende Feld, kollidierte mit einem Baum und kam nach Überschlag auf dem Feld zum Stehen.

Im Rahmen der notwendigen Erstversorgung unter Einsatz der Feuerwehr und Rettungshubschraubers erfolgte die Sperrung der Fahrbahn durch die Polizei. Der eingeklemmte Insasse des Volkswagens wurde aus seinem Fahrzeug befreit und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus geflogen. Der VW war derart deformiert, das von wirtschaftlichem Totalschaden ausgegangen werden muss.

Die Fahrbahn war zum Zwecke der Rettung des 18 - jährigen und der Bergung des Fahrzeuges über 3 Stunden gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauert an.(AG)

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