Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG - 0088652/2026) Alkoholisiert am Straßenverkehr teilgenommen

Altenburg (ots)

Während einer Verkehrskontrolle am 10.04.2026 um 18:25 Uhr vernahmen Beamte der Polizeiinspektion Altenburger Land Atemalkoholgeruch aus dem Fahrzeug.

Der 25 - jährige Fahrzeugführer eines BMW wurde in der Schmöllnschen Landstraße in Altenburg gestoppt.

Ein Test bestätigte die Wahrnahme. Mit 1,3 Promille war der Fahrzeugführer unterwegs. Die Fahrt wurde vor Ort beendet, eine Blutprobenentnahme realisiert und der Führerschein vor Ort vorläufig eingezogen.

Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. (AG)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell