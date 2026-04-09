Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (ABG) Diebstahl von Bargeld - Die Polizei bittet um Mithilfe (0085570/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Am 02.04.2026 kam es an einem Geldautomaten in einem Einkaufszentrum in der Kauerndorfer Allee in Altenburg zu einem Diebstahl. Gegen 19:05 Uhr wurde durch die 53-jährige Geschädigte ein niedriger vierstelliger Betrag abgehoben. Da die Geschädigte in weiterer Folge kurzzeitig abgelenkt war, nutzte der bislang unbekannte Täter die Gelegenheit und entnahm den Geldbetrag in weiterer Folge aus dem Ausgabefach des Geldautomaten. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, welche Hinweise zum Sachverhalt beziehungsweise zur Beschreibung des Täters geben können, sich unter der Telefonnummer 03447 / 4710 zu melden. (SR)

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