Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (ABG) Verkehrsunfall mit zwei Verletzten (0086630/2026)

Gera (ots)

Meuselwitz. Am Mittwoch (08.04.2026) gegen 18:35 Uhr kam es im Bereich Mumsdorfer Straße und Am Lehrbetrieb zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen missachtete ein 70-jähriger Fahrzeugführer die Vorfahrt eines anderen Pkw einer 22-Jährigen, wodurch es zur Kollision kam. Beide Fahrer wurden leicht verletzt und medizinisch versorgt. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (SR)

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