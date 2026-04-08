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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (GRZ) Handtasche aus Pkw entwendet (0085352/2026)

Greiz (ots)

Ronneburg. Am Dienstagvormittag (07.04.2026) wurde zwischen 09:15 Uhr und 09:45 Uhr auf einem Feldweg "Am Blauen Berg" die Seitenscheibe eines Pkw mit einem bislang unbekannten Gegenstandes eingeschlagen. Unbekannte Täter entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen aus dem Fahrzeug eine Handtasche mit persönlichen Gegenständen und ein Mobiltelefon. Der Beuteschaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt. Es entstand zudem ein geschätzter Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich am Fahrzeug. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 03661 / 6210 bei der Polizei zu melden. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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