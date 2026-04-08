Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (GRZ) Auffällige Fahrweise führt zu Verkehrsunfall (0085545/2026)

Greiz (ots)

Greiz. Am Dienstagnachmittag (07.04.2026) verursachte ein 51-jähriger Pkw-Fahrer zwischen 15:00 Uhr und 15:15 Uhr im Bereich eines Parkhauses in der August-Bebel-Straße mehrere Schäden am Mauerwerk und an einem Poller beim Rangieren beziehungsweise Ausparken. Es entstand ein geschätzter Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Anschließend entfernte sich der 51-Jährige aus dem Parkhaus und befuhr die Plauensche Straße. Am Abzweig "An der Goldenen Aue" kommt der Pkw-Fahrer in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Verkehrsschild und anschließend mit einem Elektrokasten, wobei ein geschätzter Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich entstand. Zudem entstand am Fahrzeug Totalschaden. Beim Eintreffen der Polizeibeamten wirkte der 51-Jährige benommen. Ein Alkohol- beziehungsweise Drogenvortest verliefen jedoch negativ. Der Pkw-Fahrer wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Fahrer glücklicherweise durch den Unfall nicht verletzt. Derzeit kann noch nicht gesagt werden, ob der Grund für die auffällige Fahrweise ein medizinischen Notfall gewesen sein könnte. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (SR)

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