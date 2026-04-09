LPI-G: (G) Diebstahl eines Barhockers (0086772/2026)

Altenburg (ots) - Altenburg. Am Mittwoch (08.04.2026) gegen 17:30 Uhr wurde ein 33-jähriger Mann in einem Einkaufsmarkt in der Käthe-Kollwitz-Straße beim Diebstahl ertappt. Ein Detektiv beobachtete, wie der Mann Elektrowaren im hohen zweistelligen Wert aus der Verpackung nahm und in seiner Kleidung versteckte. Nach Verlassen des Kassenbereiches wurde er angesprochen. Das Diebesgut konnte aufgefunden werden. Die Polizei ...

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