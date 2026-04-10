PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Unbekannter dringt in Einfamilienhaus ein (0087793/2026)

Gera (ots)

Gera. Am Donnerstagabend (09.04.2026) zwischen 20:30 Uhr und 21:10 Uhr drang ein bislang unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in der Eisenberger Straße ein. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangte der Täter trotz gesicherter Eingangstür in das Wohnhaus und beschädigte dabei die Türsicherung. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Bewohnerin bemerkte den Eindringling, woraufhin dieser die Örtlichkeit verließ. Eine konkrete Personenbeschreibung konnte durch die Geschädigte nicht abgegeben werden. Entwendet wurde nach aktuellem Stand nichts. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben oder Wahrnehmungen in dem Bereich gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0365 / 8290 zu melden. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 09.04.2026 – 10:38

    LPI-G: (ABG) Diebstahl von Bargeld - Die Polizei bittet um Mithilfe (0085570/2026)

    Altenburg (ots) - Altenburg. Am 02.04.2026 kam es an einem Geldautomaten in einem Einkaufszentrum in der Kauerndorfer Allee in Altenburg zu einem Diebstahl. Gegen 19:05 Uhr wurde durch die 53-jährige Geschädigte ein niedriger vierstelliger Betrag abgehoben. Da die Geschädigte in weiterer Folge kurzzeitig abgelenkt war, nutzte der bislang unbekannte Täter die ...

    mehr
  • 09.04.2026 – 10:37

    LPI-G: (G) Diebstahl eines Barhockers (0086772/2026)

    Gera (ots) - Gera. In der Nacht zum Donnerstag (09.04.2026) wurde gegen 03:00 Uhr ein 21-jähriger Mann in der Heinrichstraße festgestellt, der einen Barhocker mit sich führte. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete der Mann diesen zuvor aus einem Geschäft aus der Heinrichstraße. Das Diebesgut wurde durch die eingesetzten Polizeibeamten zurückgeführt. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (SR) ...

    mehr
  • 09.04.2026 – 10:36

    LPI-G: (ABG) Verkehrsunfall mit zwei Verletzten (0086630/2026)

    Gera (ots) - Meuselwitz. Am Mittwoch (08.04.2026) gegen 18:35 Uhr kam es im Bereich Mumsdorfer Straße und Am Lehrbetrieb zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen missachtete ein 70-jähriger Fahrzeugführer die Vorfahrt eines anderen Pkw einer 22-Jährigen, wodurch es zur Kollision kam. Beide Fahrer wurden leicht verletzt und medizinisch versorgt. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren