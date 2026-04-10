Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Unbekannter dringt in Einfamilienhaus ein (0087793/2026)

Gera (ots)

Gera. Am Donnerstagabend (09.04.2026) zwischen 20:30 Uhr und 21:10 Uhr drang ein bislang unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in der Eisenberger Straße ein. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangte der Täter trotz gesicherter Eingangstür in das Wohnhaus und beschädigte dabei die Türsicherung. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Bewohnerin bemerkte den Eindringling, woraufhin dieser die Örtlichkeit verließ. Eine konkrete Personenbeschreibung konnte durch die Geschädigte nicht abgegeben werden. Entwendet wurde nach aktuellem Stand nichts. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben oder Wahrnehmungen in dem Bereich gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0365 / 8290 zu melden. (SR)

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