LPI-G: (G) Unfall verursacht und geflüchtet (0087236/2026)

Gera (ots) - Gera. In der Nacht zum Donnerstag (09.04.2026) wurde gegen 03:00 Uhr ein 21-jähriger Mann in der Heinrichstraße festgestellt, der einen Barhocker mit sich führte. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete der Mann diesen zuvor aus einem Geschäft aus der Heinrichstraße. Das Diebesgut wurde durch die eingesetzten Polizeibeamten zurückgeführt. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (SR) ...

mehr