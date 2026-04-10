PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Unfall verursacht und geflüchtet (0087236/2026)

Gera (ots)

Gera. Am Donnerstagmorgen (09.04.2026) gegen 07:30 Uhr kam es in der Altenburger Straße zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte eine 61-jährige Fahrzeugführerin beim Ausparken ein hinter ihr stehendes Fahrzeug einer 31-Jährigen. Anschließend verließ die Unfallverursacherin die Unfallstelle, ohne ihren Pflichten nachzukommen. Es entstand ein geschätzter Sachschaden an beiden Fahrzeugen mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei hat Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 10.04.2026 – 09:44

    LPI-G: (G) Unbekannter dringt in Einfamilienhaus ein (0087793/2026)

    Gera (ots) - Gera. Am Donnerstagabend (09.04.2026) zwischen 20:30 Uhr und 21:10 Uhr drang ein bislang unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in der Eisenberger Straße ein. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangte der Täter trotz gesicherter Eingangstür in das Wohnhaus und beschädigte dabei die Türsicherung. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Bewohnerin bemerkte den ...

    mehr
  • 09.04.2026 – 10:38

    LPI-G: (ABG) Diebstahl von Bargeld - Die Polizei bittet um Mithilfe (0085570/2026)

    Altenburg (ots) - Altenburg. Am 02.04.2026 kam es an einem Geldautomaten in einem Einkaufszentrum in der Kauerndorfer Allee in Altenburg zu einem Diebstahl. Gegen 19:05 Uhr wurde durch die 53-jährige Geschädigte ein niedriger vierstelliger Betrag abgehoben. Da die Geschädigte in weiterer Folge kurzzeitig abgelenkt war, nutzte der bislang unbekannte Täter die ...

    mehr
  • 09.04.2026 – 10:37

    LPI-G: (G) Diebstahl eines Barhockers (0086772/2026)

    Gera (ots) - Gera. In der Nacht zum Donnerstag (09.04.2026) wurde gegen 03:00 Uhr ein 21-jähriger Mann in der Heinrichstraße festgestellt, der einen Barhocker mit sich führte. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete der Mann diesen zuvor aus einem Geschäft aus der Heinrichstraße. Das Diebesgut wurde durch die eingesetzten Polizeibeamten zurückgeführt. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (SR) ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren