LPI-G: (G) Unfall verursacht und geflüchtet (0087236/2026)
Gera (ots)
Gera. Am Donnerstagmorgen (09.04.2026) gegen 07:30 Uhr kam es in der Altenburger Straße zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte eine 61-jährige Fahrzeugführerin beim Ausparken ein hinter ihr stehendes Fahrzeug einer 31-Jährigen. Anschließend verließ die Unfallverursacherin die Unfallstelle, ohne ihren Pflichten nachzukommen. Es entstand ein geschätzter Sachschaden an beiden Fahrzeugen mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei hat Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. (SR)
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