PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG - 0088768/2026) Körperverletzung führt zur Gewahrsamnahme

Altenburg (ots)

Am 10.04.2026 kam es wiederholt zu einer Körperverletzung. Ein 55 - jähriger wirkte mehrfach auf eine 53 - jährige Frau in der Terrassenstraße von Altenburg ein. Der erste Einsatz erfolgte bereits um 12:00 Uhr mittags, wobei eine Alkoholisierung von 2,76 Promille beim Tatverdächtigen festgestellt werden konnte. Beim zweiten Einsatz um 22:05 Uhr wurde erneut selbiger Tatverdächtiger angetroffen. Diesmal mit 2,59 Promille alkoholisiert, hatte er abermals auf die 53 - jährige eingeschlagen. Zur Unterbindung weiterer Straftaten wurde er in Gewahrsam genommen und muss sich wegen mehrfacher Körperverletzung verantworten. (AG)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 12.04.2026 – 06:44

    LPI-G: (LK ABG - 0088797/2026) Verkehrsunfall endet tödlich

    Altenburg (ots) - Um 00:35 Uhr des 11.04.2026 befuhr ein 19 - jähriger mit seiner 18 - jährigen Beifahrerin die K309 von Koblenz in Richtung Naundorf im Altenburger Land. Der Fahrzeugführer kam aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und wurde mit seinem BMW in den Straßengraben geschleudert. Trotz eingeleiteter Rettungsmaßnahmen unter Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei verstarb der ...

    mehr
  • 12.04.2026 – 06:43

    LPI-G: (LK ABG - 0088652/2026) Alkoholisiert am Straßenverkehr teilgenommen

    Altenburg (ots) - Während einer Verkehrskontrolle am 10.04.2026 um 18:25 Uhr vernahmen Beamte der Polizeiinspektion Altenburger Land Atemalkoholgeruch aus dem Fahrzeug. Der 25 - jährige Fahrzeugführer eines BMW wurde in der Schmöllnschen Landstraße in Altenburg gestoppt. Ein Test bestätigte die Wahrnahme. Mit 1,3 Promille war der Fahrzeugführer unterwegs. Die ...

    mehr
  • 10.04.2026 – 09:49

    LPI-G: (G) Unfall verursacht und geflüchtet (0087236/2026)

    Gera (ots) - Gera. Am Donnerstagmorgen (09.04.2026) gegen 07:30 Uhr kam es in der Altenburger Straße zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte eine 61-jährige Fahrzeugführerin beim Ausparken ein hinter ihr stehendes Fahrzeug einer 31-Jährigen. Anschließend verließ die Unfallverursacherin die Unfallstelle, ohne ihren Pflichten nachzukommen. Es entstand ein geschätzter Sachschaden an beiden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren