Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG - 0088768/2026) Körperverletzung führt zur Gewahrsamnahme

Altenburg (ots)

Am 10.04.2026 kam es wiederholt zu einer Körperverletzung. Ein 55 - jähriger wirkte mehrfach auf eine 53 - jährige Frau in der Terrassenstraße von Altenburg ein. Der erste Einsatz erfolgte bereits um 12:00 Uhr mittags, wobei eine Alkoholisierung von 2,76 Promille beim Tatverdächtigen festgestellt werden konnte. Beim zweiten Einsatz um 22:05 Uhr wurde erneut selbiger Tatverdächtiger angetroffen. Diesmal mit 2,59 Promille alkoholisiert, hatte er abermals auf die 53 - jährige eingeschlagen. Zur Unterbindung weiterer Straftaten wurde er in Gewahrsam genommen und muss sich wegen mehrfacher Körperverletzung verantworten. (AG)

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