Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG - 0088797/2026) Verkehrsunfall endet tödlich

Altenburg (ots)

Um 00:35 Uhr des 11.04.2026 befuhr ein 19 - jähriger mit seiner 18 - jährigen Beifahrerin die K309 von Koblenz in Richtung Naundorf im Altenburger Land.

Der Fahrzeugführer kam aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und wurde mit seinem BMW in den Straßengraben geschleudert.

Trotz eingeleiteter Rettungsmaßnahmen unter Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei verstarb der Fahrzeugführer noch am Unfallort. Seine 18 - jährige Beifahrerin wurde schwerverletzt zur weiteren Behandlung in ein Klinikum verbracht. (AG)

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