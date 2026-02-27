Hauptzollamt Osnabrück

HZA-OS: Osnabrücker Zoll stellt Drogen bei Fahrzeugkontrolle sicher; Straßenverkaufswert von rund 36.000 Euro

Bild-Infos

Download

Osnabrück (ots)

Osnabrücker Zöllner stellten am Nachmittag des 24. Februar 2026 bei einer Fahrzeugkontrolle 2 Kilogramm Marihuana und 2 Kilogramm Haschisch im Wert von rund 36.000 Euro sicher.

Die Ermittler überwachten den fließenden Verkehr aus den Niederlanden auf der Autobahn 31, als ein in den Niederlanden zugelassenes Fahrzeug ihr Interesse weckte. Sie leiteten den Pkw für eine Kontrolle auf einen Parkplatz in der Nähe von Twist (Landkreis Emsland).

In der Befragung gaben die Insassen des Fahrzeuges an, dass sie in den Niederlanden waren und nun auf dem Weg zu einem Freund nach Lathen seien.

"Die bei unserem Einstieg in eine Kontrolle immer gestellte Frage nach verbotenen Gegenständen oder Betäubungsmitteln verneinten die Insassen des Pkws", so Leon-Marvin Freitag, stellv. Pressesprecher des Hauptzollamts Osnabrück.

Da die Zöllner Zweifel an dem Wahrheitsgehalt der Aussagen der Reisenden hatten, entschlossen sie sich zu einer Intensivkontrolle des Fahrzeuges. Dabei fanden die Ermittler in einer verschlossenen Tüte im Kofferraum insgesamt 2.000 Gramm Marihuana und 2.000 Gramm Haschisch.

Die Drogen wurden beschlagnahmt.

Gegen die Reisenden wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Die weiteren Ermittlungen hat das Zollfahndungsamt Essen - Dienstsitz Nordhorn - übernommen.

Original-Content von: Hauptzollamt Osnabrück, übermittelt durch news aktuell