Hauptzollamt Osnabrück

HZA-OS: Osnabrücker Zoll stellt 2 KG Marihuana und 540 Gramm 3 CMC im Zug sicher; Drogenkurier festgenommen

Osnabrück (ots)

Rund 2190 Gramm Marihuana sowie 540 Gramm 3-CMC aus der Gruppe der Amphetamine entdeckten Osnabrücker Zöllner gemeinsam mit den Kollegen des Hauptzollamts Münster am Morgen des 3. Februar 2026 bei einer Kontrolle eines ICE-Zuges am Bahnhof in Bad Bentheim.

In einem aus Amsterdam kommenden Zug haben Beschäftigte der Hauptzollämter Osnabrück und Münster einen polnischen Fahrgast kontrolliert. Der Mann gab an, von Amsterdam auf dem Weg nach Osnabrück zu sein. "Die bei unserem Einstieg in eine Kontrolle immer gestellte Frage nach verbotenen Gegenständen oder Betäubungsmitteln verneinte der Reisende", so Leon-Marvin Freitag, stellv. Pressesprecher des Hauptzollamts Osnabrück.

Der 37-jährige Mann gab zunächst an, dass ihm die rote Einkauftasche, welche sich in der Gepäckablage direkt über ihm befand, nicht gehöre. Ein weiterer Fahrgast, welcher zeitgleich mit den Beschuldigten einstieg, konnte dies jedoch widerlegen. Die Tasche wurde daraufhin von den Beamten geöffnet. Hierbei fanden die Ermittler insgesamt 2190 Gramm Marihuana. Der Beschuldigte trug zudem 540 Gramm 3-CMC bei sich.

Die Drogen wurden beschlagnahmt und der Reisende vorläufig festgenommen.

Die weiteren Ermittlungen hat das Zollfahndungsamt Essen - Dienstsitz Nordhorn - übernommen.

