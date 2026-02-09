Hauptzollamt Osnabrück

HZA-OS: Osnabrücker Zoll entdeckt Schusswaffe im Fußraum

Osnabrück (ots)

Am Nachmittag des 13. Januar 2026 stellten Zöllner des Hauptzollamts Osnabrück bei einer Fahrzeugkontrolle eine Schusswaffe mit 17 Patronen und weiterem Zubehör sicher. Die Ermittler überwachten den fließenden Verkehr auf der Autobahn 30 aus den Niederlanden, als ein in Polen zugelassenes Fahrzeug ihr Interesse weckte. Sie leiteten den Pkw für eine Kontrolle auf den Parkplatz Bentheimer Wald in der Nähe der Grenzkontrollstelle.

Die Frage nach mitgeführten Waffen, Betäubungsmittel, Cannabisprodukte sowie Bargeld über 10.000,-- Euro oder mehr wurde von den beiden Insassen verneint.

Da die Zöllner Zweifel an dem Wahrheitsgehalt der Aussagen der Reisenden hatten, entschlossen sie sich zu einer Intensivkontrolle des Fahrzeuges. Hierbei entdeckten sie eine Schusswaffe mit dem zugehörigen Magazin und 17 Patronen im hinteren Fußraum. Ebenso befanden sich dort eine Visiereinrichtung sowie ein Paar Einweghandschuhe.

Wegen Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz leiteten die Zöllner vor Ort ein Strafverfahren ein und stellten die Waffe sowie die Patronen sicher. Die weiteren Ermittlungen übernahm das Zollfahndungsamt Essen.

