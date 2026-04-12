Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Mehrere Trunkenheitsfahrten im Bereich Greiz

Greiz (ots)

Greiz. Am Freitag, den 10.04.2026 konnten Beamte der Polizeiinspektion Greiz im Rahmen der Streifentätigkeit gleich drei alkoholisierte Fahrzeugführer feststellen. Die jeweiligen betroffenen und beschuldigten Fahrer wurden jeweils einer Verkehrskontrolle unterzogen, in deren Folge sich herausstellte, dass diese die Fahrt unter dem Einfluss von Alkohol antraten. So wurde zum einen gegen 15:30 Uhr auf der Greizer Landstraße in Zeulenroda-Triebes ein 50-jähriger PKW Fahrer mit einem Atemalkoholwert von 0,77 Promille festgestellt und diesem die Weiterfahrt untersagt. Zum anderen konnte gegen 23:10 Uhr in der Neustädter Straße in Weida ein E-Scooter Fahrer festgestellt werden, bei welchem eine freiwillig durchgeführte Atemalkoholkontrolle einen Wert von 1,54 Promille ergab. Gegen diesen 51-jährigen Fahrzeugführer, sowie gegen einen weiteren Fahrer eines PKW, Skoda, welcher in der Ortslage Braunichswalde gegen 19:50 Uhr angetroffen werden konnte, welcher augenscheinlich ebenfalls erheblich alkoholisiert am Straßenverkehr teilnahm, wurden Ermittlungsverfahren wegen der begangen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. <MS>

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