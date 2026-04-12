PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Mehrere Trunkenheitsfahrten im Bereich Greiz

Greiz (ots)

Greiz. Am Freitag, den 10.04.2026 konnten Beamte der Polizeiinspektion Greiz im Rahmen der Streifentätigkeit gleich drei alkoholisierte Fahrzeugführer feststellen. Die jeweiligen betroffenen und beschuldigten Fahrer wurden jeweils einer Verkehrskontrolle unterzogen, in deren Folge sich herausstellte, dass diese die Fahrt unter dem Einfluss von Alkohol antraten. So wurde zum einen gegen 15:30 Uhr auf der Greizer Landstraße in Zeulenroda-Triebes ein 50-jähriger PKW Fahrer mit einem Atemalkoholwert von 0,77 Promille festgestellt und diesem die Weiterfahrt untersagt. Zum anderen konnte gegen 23:10 Uhr in der Neustädter Straße in Weida ein E-Scooter Fahrer festgestellt werden, bei welchem eine freiwillig durchgeführte Atemalkoholkontrolle einen Wert von 1,54 Promille ergab. Gegen diesen 51-jährigen Fahrzeugführer, sowie gegen einen weiteren Fahrer eines PKW, Skoda, welcher in der Ortslage Braunichswalde gegen 19:50 Uhr angetroffen werden konnte, welcher augenscheinlich ebenfalls erheblich alkoholisiert am Straßenverkehr teilnahm, wurden Ermittlungsverfahren wegen der begangen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. <MS>

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 12.04.2026 – 06:47

    LPI-G: (LK ABG - 0088454/2026) schwerer Verkehrsunfall mit überschlagenem Fahrzeug

    Altenburg (ots) - Freitag, den 10.04.26 um 09:40 Uhr befuhr ein 18 - jähriger Fahrer eines VW Passat die B7 von Ronneburg in Richtung Schmölln. Auf Höhe des Abzweigs Löbichau beabsichtigte ein 63 - jähriger LKW-Fahrer aus Löbichau kommend auf die B7 in Richtung Schmölln aufzufahren. Infolge des Einbiegens des LKW schaffte es der VW Passat nicht mehr rechtzeitig ...

    mehr
  • 12.04.2026 – 06:45

    LPI-G: (LK ABG - 0088768/2026) Körperverletzung führt zur Gewahrsamnahme

    Altenburg (ots) - Am 10.04.2026 kam es wiederholt zu einer Körperverletzung. Ein 55 - jähriger wirkte mehrfach auf eine 53 - jährige Frau in der Terrassenstraße von Altenburg ein. Der erste Einsatz erfolgte bereits um 12:00 Uhr mittags, wobei eine Alkoholisierung von 2,76 Promille beim Tatverdächtigen festgestellt werden konnte. Beim zweiten Einsatz um 22:05 Uhr ...

    mehr
  • 12.04.2026 – 06:44

    LPI-G: (LK ABG - 0088797/2026) Verkehrsunfall endet tödlich

    Altenburg (ots) - Um 00:35 Uhr des 11.04.2026 befuhr ein 19 - jähriger mit seiner 18 - jährigen Beifahrerin die K309 von Koblenz in Richtung Naundorf im Altenburger Land. Der Fahrzeugführer kam aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und wurde mit seinem BMW in den Straßengraben geschleudert. Trotz eingeleiteter Rettungsmaßnahmen unter Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei verstarb der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren