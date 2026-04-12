Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Auseinandersetzung im Park der Jugend (0089228/2026)

Gera (ots)

Am Samstagabend kurz nach 21:00 Uhr erhielt der Inspektionsdienst Gera eine Mitteilung über eine Schlägerei zwischen mehreren Personen im Park der Jugend in Gera. Bei Eintreffen der Beamten konnten zwei verletzte Männer im Alter von 25 und 30 Jahren sowie diverse Zeugen festgestellt werden. Einer der Herren wies Kopfplatzwunden auf, welche nach ersten Erkenntnissen durch Schläge mit einer Glasflasche entstanden sind. Die beiden 24 und 27-jährigen Täter flüchteten kurz vor Eintreffen der Polizei, konnten aber aufgrund der Zeugenhinweise im Nahbereich aufgegriffen werden. Alle Personen hielten sich zunächst gemeinsam im Park auf. In der Folge kam es zum Streit zwischen dem 25-Jährigen und dem jüngeren Täter. Der Aggressor traktierte seinen Kontrahenten mit Schlägen. Der 30-Jährige versuchte schlichtend einzugreifen und wurde dann durch die beiden Männer gemeinschaftlich angegriffen, wobei auch eine Bierflasche verwendet wurde. Die Verletzten wurden zunächst vor Ort medizinisch versorgt. Jedoch musste der 30-jährige Geschädigte aufgrund seiner Verletzungen für die weitere Behandlung in das SRH-Klinikum verbracht werden. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme zeigte sich der 24-jährige Schläger weiterhin aggressiv gegenüber den anderen Personen sowie den Beamten, sodass er in Gewahrsam genommen wurde und die Nacht im Inspektionsdienst verbrachte. Der zweite Beschuldigte wurde nach Abschluss der Maßnahmen vor Ort entlassen. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. (PS)

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