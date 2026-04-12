Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Wohnungsbrand mit Todesfolge (0089143/2026)

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Am Samstag den 11.04.2026 wurde durch Anwohner der Grünlerstraße in Zeulenroda-Triebes gegen 14:30 Uhr eine starke Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Als die betroffene Wohnung lokalisiert wurde, wurde zunächst durch Beamte der Polizeiinspektion Greiz das gesamte Wohnhaus evakuiert und durch die Feuerwehr die Löscharbeiten durchgeführt. Durch die umgehend durchgeführten Löscharbeiten konnte der entstandene Brand in der Wohnung zügig unter Kontrolle gebracht werden, jedoch kam die Hilfe für die 71-jährige Bewohnerin der betroffenen Wohnung zu spät, sodass diese an den Folgen des Brandes noch am Einsatzort verstarb. Durch den Brand entstand zudem erheblicher Sachschaden am Gebäude. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden vor Ort durch die Kriminalpolizeiinspektion Gera durchgeführt und dauern aktuell noch an. <MS>

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