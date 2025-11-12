Hauptzollamt Saarbrücken

HZA-SB: Hauptzollamt Saarbrücken: Mehrere illegale Beschäftigte auf Baustelle festgestellt

Saarbrücken (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle hat die Polizei im Raum Kaiserslautern am vergangenen Freitag ein Baustellenfahrzeug angehalten, das ohne gültige TÜV-Zulassung unterwegs war. Bei der Überprüfung der Personalien der beiden männlichen Fahrer stellte sich heraus, dass es sich um einen usbekischen und einen tadschikischen Staatsangehörigen handelt, die sich unerlaubt in Deutschland aufhielten.

Zur weiteren Sachverhaltsaufklärung wurde die Finanzkontrolle Schwarzarbeit Kaiserslautern (FKS) des Hauptzollamts Saarbrücken hinzugezogen. Die Beamtinnen und Beamten begleiteten die Polizei anschließend zur zugehörigen Baustelle, auf der Glasfaserarbeiten durchgeführt wurden.

Dort trafen die Einsatzkräfte auf insgesamt sechs weitere Personen (fünf Usbeken und einen Tadschiken), die ebenfalls ohne gültige Aufenthaltstitel und Arbeitserlaubnisse beschäftigt waren. Gegen alle angetroffenen Personen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts sowie der illegalen Beschäftigung eingeleitet.

"Dieser Fall zeigt erneut, wie wichtig die enge Zusammenarbeit der Behörden ist, um illegale Beschäftigung und Ausbeutung auf Baustellen konsequent aufzudecken," betont Karin Schmidt, Pressesprecherin des Hauptzollamts Saarbrücken. "Unser Ziel ist es, faire Arbeitsbedingungen zu sichern und die Rechte legal beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu schützen."

Die zuständige Ausländerbehörde wurde informiert und übernimmt die weitere aufenthaltsrechtliche Bearbeitung der festgestellten Personen.

Original-Content von: Hauptzollamt Saarbrücken, übermittelt durch news aktuell