Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach einer 14-Jährigen aus Wiesbaden

Wiesbaden (ots)

Rücknahme der Vermisstenfahndung nach einer 14-Jährigen aus Wiesbaden

(ro)Die am Freitag, 24.04.2026, 11:41 Uhr veröffentlichte Vermisstenfahdnung nach einer 14-Jährigen aus Wiesbaden wird hiermit zurückgenommen. Die Vermisste ist wohlbehalten zurückgekehrt. Es wird gebeten, das zur Verfügung gestellte Bildmaterial nicht weiter zu verwenden.

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