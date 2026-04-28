Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Bei Auseinandersetzung verletzt +++ Fenster eines Restaurants eingeworfen +++ Mehrere Autos beschädigt

Wiesbaden (ots)

1. Bei Auseinandersetzung verletzt,

Wiesbaden-Biebrich, Kasteler Straße, Montag, 27.04.2026, 14:00 Uhr

(lr)Am Montagmittag wurden in Wiesbaden-Biebrich zwei Männer im Rahmen einer körperlichen Auseinandersetzung verletzt.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhren die beiden Männer gegen 14:00 Uhr mit ihren E-Scootern den Fahrradweg der Kasteler Straße, als ein Pkw neben ihnen anhielt. Aus dem Fahrzeug stiegen zwei bislang unbekannte männliche Personen aus und griffen die Männer unvermittelt an.

Hierbei schlug einer der Täter einem der Männer mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Der zweite Täter schlug ebenfalls mehrfach auf den anderen Geschädigten ein, sodass dieser zu Boden ging. Auch am Boden liegend wurde weiter auf ihn eingeschlagen. Im Anschluss flüchteten die beiden Täter in unbekannte Richtung.

Einer der Täter wird als etwa 45 bis 55 Jahre alt, ca. 1,75 Meter groß und von kräftiger Statur beschrieben. Er hatte weiße Haare sowie einen weißen Bart und trug zur Tatzeit dunkelgrüne Arbeitskleidung der Marke "Knettenbrech".

Sein Komplize wird ebenfalls auf 45 bis 55 Jahre geschätzt, ist etwa 1,85 Meter groß und von schlanker Statur. Er trug einen weißen längeren Vollbart, eine grüne Kappe sowie ebenfalls Arbeitskleidung der Marke "Knettenbrech".

Die Polizei in Wiesbaden nimmt Hinweise unter der Nummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Fenster eines Restaurants eingeworfen, Wiesbaden-Mitte, Goldgasse, Dienstag, 28.04.2026, 03:00 Uhr

(kq)In der Nacht zum Dienstag hatte es ein unbekannter Täter auf ein Restaurant in Wiesbaden abgesehen. Gegen 03:00 Uhr näherte sich eine unbekannte Person einem Restaurant in der Straße "Goldgasse" und warf mit einem Stein die Glaseingangstür ein. Im Anschluss flüchtete er in unbekannte Richtung, An der Glaseingangstür entstand ein Schaden von etwa 2.000 Euro.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu dem Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Mehrere Autos beschädigt,

Wiesbaden-Südost, Biebricher Allee, Sonntag, 26.04.2026, 19:00 Uhr - Montag, 27.04.2026, 08:40 Uhr

(kq)In den vergangenen Tagen wurden mehrere Autos in Wiesbaden-Biebrich beschädigt. Im Zeitraum von Sonntag bis Montag wurden durch unbekannte Täter in der Straße "Biebricher Allee" mindestens drei geparkte Autos beschädigt. Die Unbekannten flüchteten im Anschluss unerkannt.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

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