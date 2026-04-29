Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Mädchen unsittlich berührt +++ Auto beschädigt +++ Auto fährt in Hauswand +++ Zusammenstoß zwischen Fahrradfahrer und Fußgänger

Wiesbaden (ots)

1. Mädchen unsittlich berührt,

Wiesbaden, Bahnhofsplatz, Samstag, 25.04.2026, 21 Uhr

(da)Am Samstagabend hat ein Mann ein Mädchen in Wiesbaden bedrängt und unsittlich berührt.

Die 14-Jährige hielt sich gegen 21 Uhr an einer Bushaltestelle auf, als sich ihr ein Unbekannter näherte und sie mehrfach gegen ihren Willen in den Arm nahm. Anschließend folgte er ihr in den Bus und stieg mit ihr an der Haltestelle "Schiersteiner Straße" aus. Dort küsste er das Mädchen wiederholt und berührte es unsittlich. Danach ging er in unbekannte Richtung davon.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fahndet nach dem Täter. Dieser war etwa 26 Jahre alt, hatte eine normale Statur, eine Glatze und einen stoppeligen Bart am Unterkiefer. Er trug ein türkises T-Shirt und einen roten Schal.

Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Auto beschädigt,

Wiesbaden-Südost, Biebricher Allee, Dienstag, 28.04.2026, 14:50 Uhr - 18:30 Uhr

(kq)Im Laufe des Dienstages wurde ein Auto in Wiesbaden-Südost beschädigt.

In der Zeit von 14:50 Uhr bis 18:30 Uhr haben unbekannte Täter ein geparkten Citroen in der Straße "Biebricher Allee" beschädigt. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Auto fährt in Hauswand,

Wiesbaden-Nordost, Taunusstraße, Sonntag, 26.04.2026, 05:00 Uhr

(lr) Am frühen Sonntagmorgen kam es in Wiesbaden-Nordost zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Pkw gegen eine Hauswand prallte.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine bislang unbekannte Person gegen 05:00 Uhr mit einem grauen Audi Q4 die Taunusstraße aus Richtung Wilhelmstraße. Im Bereich der Einmündung zur Geisbergstraße kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Hauswand sowie einem dort befindlichen Straßenpoller.

Anschließend entfernten sich die Fahrzeuginsassen unerlaubt von der Unfallstelle, ohne ihren Pflichten als Unfallverursachende nachzukommen.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

Die Polizei in Wiesbaden nimmt Hinweise unter der Nummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Zusammenstoß zwischen Fahrradfahrer und Fußgänger, Wiesbaden-Nordost, Parkstraße, Dienstag, 28.04.2026, 19:00 Uhr

(lr) Am Dienstagabend kam es in Wiesbaden-Nordost zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer und einem Fußgänger.

Gegen 19:00 Uhr überquerte ein Fußgänger die Parkstraße und übersah dabei einen aus Richtung Bodenstraße kommenden Fahrradfahrer. Es kam zur Kollision, bei der sich beide Beteiligten am Kopf verletzten. Der Radfahrer erlitt zudem Schürfwunden an Knien und Beinen.

Der Fußgänger wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Fahrradfahrer konnte nach ambulanter Versorgung vor Ort entlassen werden. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

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