Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einbruch in Wohnhaus

Wiesbaden (ots)

1. Einbruch in Wohnhaus,

Wiesbaden-Igstadt, Am Wiesenhang, Dienstag, 28.04.2026, 16:00 Uhr - Mittwoch, 29.04.2026, 06:45 Uhr

(kq)In den vergangenen Tagen kam es zu einem Einbruch in Wiesbaden.

Im Laufe des Dienstags kam es in der Straße "Am Wiesenhang" in Wiesbaden zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Unbekannte Täter verschafften sich über die Eingangstür Zutritt zum Gebäude und durchsuchten anschließend die Wohnräume. Dabei entwendeten sie Bargeld und flüchteten in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

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