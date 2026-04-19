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Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Eskalation auf der A62: Fahrer blockiert Fahrbahn und beschädigt Fahrzeug

A62 Reichweiler (ots)

Nach einem gefährlichen Vorfall im Straßenverkehr auf der BAB 62 in Fahrtrichtung Trier sucht die Polizei dringend Zeugen.

Am 19.04.2026, gegen 18:43 Uhr, befuhr ein Verkehrsteilnehmer mit seinem PKW die Autobahn 62 in Richtung Trier. Kurz vor der Anschlussstelle Reichweiler wurde er von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer überholt. Nach dem Überholvorgang soll der Beschuldigte sein Fahrzeug in auffälliger und gefährlicher Weise über die gesamte Fahrbahnbreite geführt und den nachfolgenden Verkehr stark ausgebremst haben.

Darüber hinaus habe der Fahrer mehrfach den Arm aus dem Fenster gestreckt, gestikuliert und dem Geschädigten wiederholt den Mittelfinger gezeigt. Schließlich brachte der Tatverdächtige sein Fahrzeug zum Stillstand und stellte es quer auf die Fahrbahn.

Im weiteren Verlauf stieg der Mann aus, begab sich zum Fahrzeug des Geschädigten, beschädigte dessen Außenspiegel und riss die Fahrertür auf. Anschließend beleidigte und beschimpfte er den Geschädigten lautstark.

Durch das Verhalten des Täters kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Täter bzw. zum Fahrzeug geben können, sich bei der Polizeiautobahnstation Kaiserslautern zu melden.

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiautobahnstation Kaiserslautern
Telefon: 0631 369-11899
E-Mail: pastkaiserslautern@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste, übermittelt durch news aktuell

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