Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Brennendes Fahrzeug

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Kaiserslautern BAB 63 (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet am Mittwochnachmittag ein BMW-Kombi kurz nach der Überleitung von der BAB 6 in Richtung Mainz in Brand. Die 40-jährige Fahrer konnten den Wagen, welcher innerhalb kurzer Zeit im Vollbrand stand, noch auf den Seitenstreifen lenken. Eine Funkstreife der Autobahnpolizei ver-hinderte durch den Einsatz eines Feuerlöschers, das Übergreifen der Flammen auf den angrenzenden Baumbestand. Die hinzugezogene Feuerwehr könnte den Brand schließlich rasch löschen. Zum Zweck dieser Arbeiten mussten die Überleitung der BAB gesperrt werden. Die Insassen blieben unverletzt. |pastkl

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