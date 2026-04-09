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Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Brennendes Fahrzeug

POL-PASTKL: Brennendes Fahrzeug
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Kaiserslautern BAB 63 (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet am 
Mittwochnachmittag ein BMW-Kombi kurz nach der Überleitung von der 
BAB 6 in Richtung Mainz in Brand. Die 40-jährige Fahrer konnten den 
Wagen, welcher innerhalb kurzer Zeit im Vollbrand stand, noch auf den
Seitenstreifen lenken. Eine Funkstreife der Autobahnpolizei 
ver-hinderte durch den Einsatz eines Feuerlöschers, das Übergreifen 
der Flammen auf den angrenzenden Baumbestand. Die hinzugezogene 
Feuerwehr könnte den Brand schließlich rasch löschen. Zum Zweck 
dieser Arbeiten mussten die Überleitung der BAB gesperrt werden. Die 
Insassen blieben unverletzt. |pastkl

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiautobahnstation Kaiserslautern
Telefon: 0631 369-11803
E-Mail: pastkaiserslautern@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste, übermittelt durch news aktuell

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