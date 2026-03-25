Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Gleich mehrfach ins Fahrverbot gerast

Kaiserslautern (ots)

Trotz den zurzeit hohen Spritpreisen konnten sich gleich zwei Autofahrer am frühen Dienstagabend nicht zurückhalten und gaben ordentlich Gas. Den Anfang machte ein 23jähriger Audi-Fahrer. Dieser fiel einer Zivilstreife der Zentralen Verkehrsdienste des Polizeipräsidiums Westpfalz zunächst auf der A 6 durch seine überhöhte Geschwindigkeit auf. Durch das mit Mess- und Videotechnik ausgerüstete Zivilfahrzeug wurden bei erlaubten 130 km/h eine Geschwindigkeit von 173 km/h gemessen. Kurz darauf unterschritt der Fahrer bei 135 km/h die erforderlichen 67,50 m Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Pkw erheblich. Sein Abstand betrug nur 18 m. Danach ignorierte er auf der A 63 die mehrfach aufgestellten Verkehrszeichen und erreichte bei erlaubten 100 km/h satte 200 km/h!!. Den Fahrer erwartet ein Bußgeld im vierstelligen Bereich und ein Fahrverbot von 3 Monaten. Besonders eilig hatte es später auch ein 39jähriger Skoda-Fahrer. Dieser überschritt auf der A 6 die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h. Die Geschwindigkeitsmessung ergab ebenfalls 200 km/h. Nachdem er dann durch ordnungsgemäß fahrende Verkehrsteilnehmer "heruntergebremst" wurde, beschleunigte er anschließend wieder auf 172 km/h bei immer noch erlaubten 130 km/h. Diesen Fahrer erwartet ebenfalls ein vierstelliges Bußgeld und ein Fahrverbot von 1 Monat.| zvd

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