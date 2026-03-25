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Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Gleich mehrfach ins Fahrverbot gerast

Kaiserslautern (ots)

Trotz den zurzeit hohen Spritpreisen konnten sich gleich zwei 
Autofahrer am frühen Dienstagabend nicht zurückhalten und gaben 
ordentlich Gas. Den Anfang machte ein 23jähriger Audi-Fahrer. Dieser 
fiel einer Zivilstreife der Zentralen Verkehrsdienste des 
Polizeipräsidiums Westpfalz zunächst auf der A 6 durch seine 
überhöhte Geschwindigkeit auf. Durch das mit Mess- und Videotechnik 
ausgerüstete Zivilfahrzeug wurden bei erlaubten 130 km/h eine 
Geschwindigkeit von 173 km/h gemessen. Kurz darauf unterschritt der 
Fahrer bei 135 km/h die erforderlichen 67,50 m Sicherheitsabstand zum
vorausfahrenden Pkw erheblich. Sein Abstand betrug nur 18 m. Danach 
ignorierte er auf der A 63 die mehrfach aufgestellten Verkehrszeichen
und erreichte bei erlaubten 100 km/h satte 200 km/h!!. Den Fahrer 
erwartet ein Bußgeld im vierstelligen Bereich und ein Fahrverbot von 
3 Monaten.
Besonders eilig hatte es später auch ein 39jähriger Skoda-Fahrer. 
Dieser überschritt auf der A 6 die zulässige Höchstgeschwindigkeit 
von 130 km/h. Die Geschwindigkeitsmessung ergab ebenfalls 200 km/h. 
Nachdem er dann durch ordnungsgemäß fahrende Verkehrsteilnehmer 
"heruntergebremst" wurde, beschleunigte er anschließend wieder auf 
172 km/h bei immer noch erlaubten 130 km/h. Diesen Fahrer erwartet 
ebenfalls ein vierstelliges Bußgeld und ein Fahrverbot von 1 Monat.| 
zvd

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiautobahnstation Kaiserslautern
Telefon: 0631 369-11803
E-Mail: pastkaiserslautern@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste, übermittelt durch news aktuell

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