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Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Berauscht im Straßenverkehr

Landstuhl (ots)

Ein Audi-Fahrer ist am Samstagnachmittag auf der BAB 6 in eine 
Verkehrskontrolle geraten. Während der Kontrolle stellten die Beamten
bei dem Fahrer drogentypische Auffälligkeiten fest. Einem 
freiwilligen Urintest stimmte der 22- jährige Mann zu, konnte diesen 
jedoch nicht durchführen. Die Fahrt war zunächst beendet, auf der 
Dienststelle wurde dem Mann aus dem Landkreis Kusel eine Blutprobe 
entnommen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts einer sogenannten 
Trunkenheitsfahrt wurden aufgenommen. |past

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiautobahnstation Kaiserslautern
Telefon: 0631 369-11803
E-Mail: pastkaiserslautern@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste, übermittelt durch news aktuell

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