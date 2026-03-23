Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Berauscht im Straßenverkehr

Landstuhl (ots)

Ein Audi-Fahrer ist am Samstagnachmittag auf der BAB 6 in eine Verkehrskontrolle geraten. Während der Kontrolle stellten die Beamten bei dem Fahrer drogentypische Auffälligkeiten fest. Einem freiwilligen Urintest stimmte der 22- jährige Mann zu, konnte diesen jedoch nicht durchführen. Die Fahrt war zunächst beendet, auf der Dienststelle wurde dem Mann aus dem Landkreis Kusel eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts einer sogenannten Trunkenheitsfahrt wurden aufgenommen. |past

Original-Content von: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste, übermittelt durch news aktuell