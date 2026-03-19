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Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Die Sache mit der Fahrerlaubnis...

Ramstein-Miesenbach (ots)

Im Rahmen der Verkehrsüberwachung, wurde am Mittwochabend auf der BAB
6 ein Wohnwagengespann kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest,
dass die südamerikanische Fahrerlaubnis des 37- jährigen Fahrers, 
diese Fahrzeugkombination nicht beinhaltet. Dem Opel-Fahrer wurde die
Weiterfahrt vor Ort untersagt, ein Strafverfahren wegen Fahren ohne 
Fahrerlaubnis eingeleitet. Da der Mann keinen festen Wohnsitz in 
Deutschland hat, musste eine Sicherheitsleistung hinterlegt werden. 
|pastkl

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiautobahnstation Kaiserslautern
Telefon: 0631 369-11803
E-Mail: pastkaiserslautern@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste, übermittelt durch news aktuell

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