Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Die Sache mit der Fahrerlaubnis...

Ramstein-Miesenbach (ots)

Im Rahmen der Verkehrsüberwachung, wurde am Mittwochabend auf der BAB 6 ein Wohnwagengespann kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass die südamerikanische Fahrerlaubnis des 37- jährigen Fahrers, diese Fahrzeugkombination nicht beinhaltet. Dem Opel-Fahrer wurde die Weiterfahrt vor Ort untersagt, ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Da der Mann keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste eine Sicherheitsleistung hinterlegt werden. |pastkl

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