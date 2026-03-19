Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste
POL-PASTKL: Die Sache mit der Fahrerlaubnis...
Ramstein-Miesenbach (ots)
Im Rahmen der Verkehrsüberwachung, wurde am Mittwochabend auf der BAB 6 ein Wohnwagengespann kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass die südamerikanische Fahrerlaubnis des 37- jährigen Fahrers, diese Fahrzeugkombination nicht beinhaltet. Dem Opel-Fahrer wurde die Weiterfahrt vor Ort untersagt, ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Da der Mann keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste eine Sicherheitsleistung hinterlegt werden. |pastkl
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