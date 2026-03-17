Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Fehlender Versicherungsschutz - Weiterfahrt untersagt...

Ramstein-Miesenbach (ots)

Weil er ohne Versicherungsschutz mit seinem Kleintransporter auf der BAB 6 unterwegs, hat sich ein 30-jähriger Mann am Montag eine Strafanzeige eingehandelt. Das Gefährt aus dem benachbarten Saarland wurde am Montagnachmittag aufgrund diverser Mängel auffällig - unter anderem bestand die Seitentür aus einer Frischhaltefolie. Bei der weiteren Überprüfung kam dann heraus, dass keine Versicherung mehr für den Fiat Ducato besteht. Die Kennzeichen wurden daraufhin entstempelt, die Fahrt war beendet. |pastkl

Original-Content von: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste, übermittelt durch news aktuell