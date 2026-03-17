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Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Fehlender Versicherungsschutz - Weiterfahrt untersagt...

Ramstein-Miesenbach (ots)

Weil er ohne Versicherungsschutz mit seinem Kleintransporter auf der 
BAB 6 unterwegs, hat sich ein 30-jähriger Mann am Montag eine 
Strafanzeige eingehandelt. Das Gefährt aus dem benachbarten Saarland 
wurde am Montagnachmittag aufgrund diverser Mängel auffällig - unter 
anderem bestand die Seitentür aus einer Frischhaltefolie. Bei der 
weiteren Überprüfung kam dann heraus, dass keine Versicherung mehr 
für den Fiat Ducato besteht. Die Kennzeichen wurden daraufhin 
entstempelt, die Fahrt war beendet. |pastkl

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiautobahnstation Kaiserslautern
Telefon: 0631 369-11803
E-Mail: pastkaiserslautern@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste, übermittelt durch news aktuell

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