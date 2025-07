LPI-NDH: Spiegel ab - Wer kann Hinweise geben?

Büttstedt (ots) - Hinter den Höfen kam es am Montag in einem Agrarbetrieb zu dem Brand in einem Getreidetrocknungslager. Aus noch ungeklärter Ursache geriet das Getreide in Brand. Die Kameraden der Feuerwehr waren schnell zur Stelle, um ein Ausbreiten des Feuers zu verhindern. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

