Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Mutmaßlich illegales Rennen führt zu Verkehrsunfall

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A6, Enkenbach Alsenborn (ots)

Am heutigen Samstag gegen 11:21 Uhr kam es im Bereich Enkenbach-Alsenborn zu einem schweren Verkehrsunfall. Vor Ort stellten die aufnehmenden Beamten ein stark beschädigtes Fahrzeug auf der linken Fahrspur fest. Dessen Fahrer war augenscheinlich nur leicht verletzt. Der 19-Jährige wurde allerdings zur weiteren Abklärung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Unfallspuren deuteten schnell auf eine hohe zuvor gefahrene Geschwindigkeit hin. Das Fahrzeug schleuderte zweimal über beide Fahrstreifen, sowie den Standstreifen. Später meldeten sich Zeugen und gab weitere Auskunft über die Fahrweise des jungen Mannes und eines weiteren Fahrzeuges. Beide Verkehrsteilnehmer kannten sich, waren gleich alt und waren gemeinsam mit zwei unterschiedlichen Fahrzeugen auf dem Rückweg von Stuttgart. Offenbar soll es im Vorfeld des Unfalles zu mehreren waghalsigen Überholmanövern bei extrem hohen Geschwindigkeiten gekommen sein. Deshalb wird beiden der Vorwurf der Teilnahme an einem illegalen Straßenrennen gemacht. Sollten weitere Zeugen für den Unfall oder die zuvor gezeigte Fahrweise vorhanden sein, werden diese gebeten sich bei der Autobahnpolizei Kaiserslautern zu melden. Bei den Fahrzeugen handelte es sich um schwarze Limousinen der Marken Nissan und Honda. |past

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