Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Radfahrer auf der Autobahn

Niedermohr (ots)

Ein Fahrradfahrer war am frühen Sonntagabend auf der A62 unterwegs. Verkehrsteilnehmer informierten die Polizei, dass in Höhe des Parkplatzes "Am Heidenkornrech" ein Pedalritter unterwegs sei. Die ausgerückte Streife konnte den Drahteselfahrer antreffen. Er befand sich auf dem Nachhauseweg. Der 32-jährige Radler wurde "eingesammelt" und sicher nach Hause verbracht. Ihm wurde untersagt, die Autobahn erneut mit seinem Zweirad zu befahren. Die Beamten empfahlen ihm ebenso sich mit den örtlichen Gegebenheiten vertraut zu machen, bevor er zukünftig seinen Heimweg antritt. Zu einer Gefährdung von anderen Verkehrsteilnehmern kam es nach derzeitigen Erkenntnissen nicht. |pastkl

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