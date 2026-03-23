PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Große Menge unversteuerter Nikotinprodukte sichergestellt

Bruchmühlbach-Miesau (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Am Donnerstagabend kontrollierten Einsatzkräfte der Autobahnfahndung auf der A6 einen 55-jährigen Mann. Dabei fanden sie eine größere Menge mutmaßlich unversteuerter Nikotinprodukte sowie E-Zigaretten und stellten diese sicher. Unterstützt wurden sie dabei von einem Polizeidiensthundeführer.

Insgesamt handelt es sich um rund 1600 E-Zigaretten und etwa 100 Dosen Nikotinbeutel. Nach ersten Erkenntnissen könnte die Ware für den gewerblichen Weiterverkauf bestimmt gewesen sein. Gegen den 55-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Steuerhehlerei eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiautobahnstation Kaiserslautern
Telefon: 0631 369-11899
E-Mail: pastkaiserslautern@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste
Weitere Meldungen: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren