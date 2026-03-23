Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste
POL-PASTKL: Große Menge unversteuerter Nikotinprodukte sichergestellt
Bruchmühlbach-Miesau (Kreis Kaiserslautern) (ots)
Am Donnerstagabend kontrollierten Einsatzkräfte der Autobahnfahndung auf der A6 einen 55-jährigen Mann. Dabei fanden sie eine größere Menge mutmaßlich unversteuerter Nikotinprodukte sowie E-Zigaretten und stellten diese sicher. Unterstützt wurden sie dabei von einem Polizeidiensthundeführer.
Insgesamt handelt es sich um rund 1600 E-Zigaretten und etwa 100 Dosen Nikotinbeutel. Nach ersten Erkenntnissen könnte die Ware für den gewerblichen Weiterverkauf bestimmt gewesen sein. Gegen den 55-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Steuerhehlerei eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an. |kle
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