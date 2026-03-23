Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Nach Fahrstreifenwechsel in die Leitplanke

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Kaiserslautern (ots)

Ein unachtsamer Fahrstreifenwechsel am hat am Montagmorgen auf der A6 zu einem Unfall geführt. Am Autobahndreieck Kaiserslautern wechselte eine VW-Fahrerin von der Überleitung der BAB 63 auf die Richtungsfahrbahn Saarbrücken. Hierbei übersah die 59-jährige Dame den fließenden Verkehr und stieß letztendlich mit zwei Lastkraftwagen zusammen. Durch den Aufprall schleuderte das Fahrzeug über die gesamte Fahrbahn bis zur Mittelleitplanke. Die Dame aus Nordrhein-Westfalen wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Für die Unfallaufnahme war die linke Spur gesperrt. |pastkl

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