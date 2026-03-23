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Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Nach Fahrstreifenwechsel in die Leitplanke

POL-PASTKL: Nach Fahrstreifenwechsel in die Leitplanke
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Kaiserslautern (ots)

Ein unachtsamer Fahrstreifenwechsel am hat am Montagmorgen auf der A6
zu einem Unfall geführt. Am Autobahndreieck Kaiserslautern wechselte 
eine VW-Fahrerin von der Überleitung der BAB 63 auf die 
Richtungsfahrbahn Saarbrücken.  Hierbei übersah die 59-jährige Dame 
den fließenden Verkehr und stieß letztendlich mit zwei Lastkraftwagen
zusammen. Durch den Aufprall schleuderte das Fahrzeug über die 
gesamte Fahrbahn bis zur Mittelleitplanke. Die Dame aus 
Nordrhein-Westfalen wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Für die 
Unfallaufnahme war die linke Spur gesperrt. |pastkl

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiautobahnstation Kaiserslautern
Telefon: 0631 369-11803
E-Mail: pastkaiserslautern@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste, übermittelt durch news aktuell

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