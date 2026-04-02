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Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Verkehrsunfall fordert acht Verletzte

POL-PASTKL: Verkehrsunfall fordert acht Verletzte
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A6, Ramstein (ots)

Am heutigen Nachmittag kam es kurz vor dem Autobahnkreuz Landstuhl im Bereich der A6 zu einem folgenschweren Verkehrsunfall . Ein Verkehrsteilnehmer wollte einen Spurwechsel im dreispurigen Bereich der BAB vollziehen und versuchte sich nach rechts einzuordnen. Dass er hierbei seine Geschwindigkeit drosselte bemerkte der Fahrer eines weiteres Fahrzeuges zu spät und fuhr ungebremst in das Heck des zuvor genannten PKW. Dieser drehte sich ein und es kam zur Kollision mit insgesamt drei weiteren Fahrzeugen, darunter auch einem Lastkraftwagen und einem Wohnmobil. Insgesamt geht die Polizei von einem Sachschaden von ca. 65.000 Euro aus. Alle acht Fahrzeuginsassen wurden bei dem Unfall nach aktuellem Stand lediglich leicht verletzt. Die BAB war für die Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten für mehrere Stunden teilweise vollgesperrt.|past

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiautobahnstation Kaiserslautern
Telefon: 0631 369-11899
E-Mail: pastkaiserslautern@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste, übermittelt durch news aktuell

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