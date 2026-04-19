Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Fahrzeugpanne auf der BAB 62 endet mit Führerscheinentzug

Reichweiler (ots)

Für eine 29-jährige Autofahrerin endete eine Fahrzeugpanne in der Nacht zum Sonntag auf der Polizeiwache. Wegen eines technischen Defekts war der Renault der Dame auf dem Standstreifen liegen geblieben. Eine Streife der Polizeiautobahnstation sicherte die Gefahrenstelle ab. Dabei stellten die Beamten bei der Frau aus dem Landkreis Birkenfeld Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Alkoholtest brachte ein Ergebnis von 1,79 Promille ans Licht. Auf der Dienststelle wurde der Fahrzeuglenkerin eine Blutprobe entnommen, das Pannenfahrzeug abgeschleppt zudem wurde ihr Führerschein sichergestellt. Die Autobahnpolizei ermittelt wegen dem Verdacht der Trunkenheit im Straßenverkehr. |pastkl

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