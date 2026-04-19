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Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Fahrzeugpanne auf der BAB 62 endet mit Führerscheinentzug

Reichweiler (ots)

Für eine 29-jährige Autofahrerin endete eine Fahrzeugpanne in der 
Nacht zum Sonntag auf der Polizeiwache. Wegen eines technischen 
Defekts war der Renault der Dame auf dem Standstreifen liegen 
geblieben. Eine Streife der Polizeiautobahnstation sicherte die 
Gefahrenstelle ab. Dabei stellten die Beamten bei der Frau aus dem 
Landkreis Birkenfeld Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter 
Alkoholtest brachte ein Ergebnis von 1,79 Promille ans Licht. Auf der
Dienststelle wurde der Fahrzeuglenkerin eine Blutprobe entnommen, das
Pannenfahrzeug abgeschleppt zudem wurde ihr Führerschein 
sichergestellt. Die Autobahnpolizei ermittelt wegen dem Verdacht der 
Trunkenheit im Straßenverkehr. |pastkl

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiautobahnstation Kaiserslautern
Telefon: 0631 369-11803
E-Mail: pastkaiserslautern@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste, übermittelt durch news aktuell

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