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Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Vollsperrung aufgrund Verkehrsunfallflucht

Kaiserslautern BAB 6 (ots)

Rund 10.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am 
späten Sonntagabend in Höhe Bruchmühlbach-Miesau. Gegen 23:30 Uhr 
befuhr ein 21-jähriger Mann aus dem Landkreis Kusel mit seinem 
Fahrzeug die BAB 6 in Richtung Saarbrücken. Hierbei kollidierte der 
Audi-Fahrer zunächst mit der rechten und sodann mit der 
Mittelleitplanke.  Danach flüchtet er fußläufig von der Unfallstelle,
konnte je-doch später an seiner Wohnanschrift ermittelt werden. Der 
Grund für das Fahrverhalten sowie die Unfallflucht, war schnell 
gefunden - der junge Fahrer war mit 1,8 o/oo mehr als fahruntüchtig. 
Da er nicht im Besitz eines Führerscheins ist, konnte dieser auch 
nicht sichergestellt werden. Ihm wurde auf der Dienststelle eine 
Blutprobe entnommen, das Fahrzeug sichergestellt sowie mehrere 
Strafverfahren eingeleitet. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die 
BAB 6 etwa 1/2 Stunde gesperrt. Unter anderem war zudem eine Drohne 
im Einsatz. |pastkl

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiautobahnstation Kaiserslautern
Telefon: 0631 369-11803
E-Mail: pastkaiserslautern@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste, übermittelt durch news aktuell

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