Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Vollsperrung aufgrund Verkehrsunfallflucht

Kaiserslautern BAB 6 (ots)

Rund 10.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am späten Sonntagabend in Höhe Bruchmühlbach-Miesau. Gegen 23:30 Uhr befuhr ein 21-jähriger Mann aus dem Landkreis Kusel mit seinem Fahrzeug die BAB 6 in Richtung Saarbrücken. Hierbei kollidierte der Audi-Fahrer zunächst mit der rechten und sodann mit der Mittelleitplanke. Danach flüchtet er fußläufig von der Unfallstelle, konnte je-doch später an seiner Wohnanschrift ermittelt werden. Der Grund für das Fahrverhalten sowie die Unfallflucht, war schnell gefunden - der junge Fahrer war mit 1,8 o/oo mehr als fahruntüchtig. Da er nicht im Besitz eines Führerscheins ist, konnte dieser auch nicht sichergestellt werden. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen, das Fahrzeug sichergestellt sowie mehrere Strafverfahren eingeleitet. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die BAB 6 etwa 1/2 Stunde gesperrt. Unter anderem war zudem eine Drohne im Einsatz. |pastkl

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