Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Mercedes auf Parkplatz beschädigt

Hamm-Uentrop (ots)

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte am Sonntag, 10. Mai, in der Zeit zwischen 12.50 Uhr und 16.20 Uhr einen geparkten Mercedes an der Ostwennemarstraße. Der Wagen wies Kratzer an der vorderen linken Fahrzeugseite auf. Der entstandene Schaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

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