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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (418) Verkehrsunfall mit verletztem Kind - Fahrerin entfernte sich vom Unfallort

Fürth (ots)

Am gestrigen Sonntagnachmittag (03.05.2026) wurde in Fürth-Stadeln ein 7-jähriger Junge von einer unbekannten Pkw-Fahrerin angefahren und leicht verletzt. Die Verkehrspolizeiinspektion Fürth hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Der 7-Jährige überquerte gegen 16:30 Uhr die Herboldshofer Straße im Bereich der Verkehrsinsel auf Höhe der Einmündung zur Fritz-Erler-Straße, als er von einem herannahenden schwarzen Pkw erfasst wurde. Die Fahrerin leitete eine Vollbremsung ein, konnte einen Zusammenstoß mit dem Kind jedoch nicht mehr verhindern. Der Junge zog sich durch den Unfall leichte Verletzungen zu.

Nach dem Unfall stieg die Fahrzeugführerin kurz aus und erkundigte sich nach dem Wohlergehen des Kindes. Anschließend setzte sie ihre Fahrt jedoch fort, ohne ihren gesetzlichen Pflichten nachzukommen oder die Polizei zu verständigen.

Die Verkehrspolizeiinspektion Fürth hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Insbesondere wird der Fahrer eines Lkw gesucht, der zur Unfallzeit hinter dem unbekannten Pkw warten musste. Auch weitere Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität der Fahrzeugführerin oder dem schwarzen Pkw geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911/ 973997 - 115 bei der Verkehrspolizeiinspektion Fürth zu melden.

Erstellt durch: Oliver Trebing / mc

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Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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