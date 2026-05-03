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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (416) 276. Frankenderby in Fürth - Bilanz der Polizei

Fürth (ots)

Am Sonntagnachmittag (03.05.2026) fand in Fürth das 276. Frankenderby zwischen der SpVgg Greuther Fürth und dem 1. FC Nürnberg statt. Die Polizei zieht eine positive Gesamtbilanz.

Um 13:30 Uhr startete das 276. Frankenderby im Stadion der SpVgg Greuther Fürth am Fürther Ronhof. Das Stadion war mit über 16.000 Personen ausverkauft. Die Masse der Gästefans aus Nürnberg reiste individuell mit Fahrzeugen oder öffentlichen Verkehrsmittel an. Circa 1000 Fans des 1. FCN wurden von einem unweit gelegenen Großparkplatz durch Einsatzkräfte zum Gästeblock im Stadion geleitet. Hierbei ereigneten sich keine Störungen. Insgesamt fanden sich circa 3500 Gästefans in Fürth ein.

Die Fürther Fans reisten ebenfalls individuell an und begaben sich im Stadion in die gewohnten Bereiche. Auch diese Anreise erfolgte ohne nennenswerten Störungen.

Durch das polizeiliche Konzept der strikten Trennung der beiden Fanlager gelang es erfolgreich ein Aufeinandertreffen der verschiedenen Fangruppierungen zu verhindern. Dementsprechend ging das bewärte Einsatzkonzept unter der Leitung der Polizeiinspektion Fürth voll auf.

Während des gesamten Einsatzverlaufs registrierte die Polizei erfreulicherweise nur eine geringe Anzahl von Straftaten. Unter anderem mussten drei Personen nach dem Spiel im Bereich einer polizeilichen Absperrung vor dem Stadion festgenommen werden. Die Personen beleidigten hier Einsatzkräfte, leisteten Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und griffen Polizeibeamte tätlich an.

Acht weitere Personen (Stand 17:25 Uhr) der unterschiedlichen Fanlager gerieten im weiteren Umfeld des Stadions aneinander. Die Personen wurden zur Prüfung von möglichen strafbaren Handlungen in Gewahrsam genommen.

Insgesamt blickt der Leiter der Polizeiinspektion Fürth zufrieden auf einen friedlichen Einsatzverlauf zurück. Die Fürther Polizei wurde hierbei von Einheiten der Polizeiinspektion Zentrale Einsatzdienste Mittelfranken und der Bayerischen Bereitschaftspolizei unterstützt. Es waren mehrere Hundert Polizeibeamte im Einsatz.

Erstellt durch: Michael Petzold

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D-90443 Nürnberg
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Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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