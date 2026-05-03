Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (414) Schwerer Verkehrsunfall auf der B 2

Roth / Feucht (ots)

Am Freitagabend (01.05.2026) ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 2 bei Rednitzhembach (Lkrs. Roth). Eine 64-jährige Fußgängerin wurde von einem Fahrzeug erfasst und erlitt schwere Verletzungen.

Gegen 19:00 Uhr war eine 64-jährige Frau zusammen mit ihrem Mann sowie einem Hund in der Nähe der Bundesstraße 2 bei Rednitzhembach unterwegs. Nach bisherigem Ermittlungsstand lief der Hund des Ehepaares unvermittelt auf die Bundesstraße. Die 64-jährige folgte dem Hund und rannte hierbei ebenfalls auf die B 2.

Zum gleichen Zeitpunkt fuhr eine 41-jährige Fahrerin eines BMW auf der B 2 in Fahrtrichtung Nürnberg. Obwohl die 41-Jährige die Fußgängerin bemerkte, konnte sie trotz sofort eingeleiteter Bremsung und dem Versuch nach rechts auszuweichen, einen Zusammenprall nicht verhindern. Die 64-Jährige wurde durch den Aufprall von der Fahrbahn geschleudert und erlitt hierdurch schwere Verletzungen. Sie wurde im weiteren Verlauf mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen und befindet sich derzeit glücklicherweise nicht mehr in einem akut lebensbedrohlichen Zustand.

Die 41-jährige Autofahrerin wurde leicht verletzt, erlitt einen Schock und musste ebenfalls medizinisch versorgt werden.

Die Verkehrspolizeiinspektion Feucht hat die Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs aufgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die B 2 war in Fahrtrichtung Nürnberg für die Dauer der Bergungsmaßnahmen und Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt.

Erstellt durch: Michael Petzold

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