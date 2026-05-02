Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (412) Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 9 bei Allersberg - Fahrer erlag seinen schweren Verletzungen

Feucht / Allersberg (ots)

Wie am heutigen Samstag (02.05.2026) mit Meldung 410 berichtet, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 9 in Fahrtrichtung Berlin bei Allersberg (Lkrs. Roth). Der 36-jährige Fahrer des verunglückten Lastkraftwagens verstarb nun an den Folgen seiner schweren Verletzungen.

Wie berichtet, kollidierte der Lkw-Fahrer aus noch nicht geklärter Ursache mit der Mittelleitplanke, wurde von dort nach rechts abgewiesen und überschlug sich offenbar. Die Ladung (Metallrohre) wurde hierdurch auf der Fahrbahn verteilt.

Der schwer verletzte 36-jährige Fahrer des LKW konnte mit schweren Gerät aus dem deformierten Führerhaus geborgen und in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Dort verstarb er jedoch an den Folgen der schweren Verletzungen.

Die Verkehrspolizeiinspektion Feucht führt nun die Ermittlungen zur Klärung des Unfallgeschehens. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Die BAB 9 wird in Fahrtrichtung Berlin ab der Anschlussstelle Hilpoltstein voraussichtlich bis in die Nachmittagstunden für die Dauer der umfangreichen Bergungsarbeiten gesperrt bleiben. Eine Umleitung ist eingerichtet.

Erstellt durch: Michael Petzold

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