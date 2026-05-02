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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (410) Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 9 bei Allersberg

Feucht / Allersberg (ots)

Am Samstagmorgen (02.05.2026) ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 9 bei Allersberg (Lkrs. Roth). Die Autobahn ist in Fahrtrichtung Berlin derzeit für die Dauer der Unfallaufnahme(Stand 08:45 Uhr) gesperrt.

Gegen 07:00 Uhr befuhr der 36-jährige Fahrer eines LKW die BAB 9 in Fahrtrichtung Berlin. Kurz vor der Anschlussstelle Allersberg kollidierte der LKW aus noch nicht geklärter Ursache mit der Mittelleitplanke, wurde von dort abgewiesen und kippte um, sodass er quer auf der Fahrbahn zu Liegen kam.

Der 36-jährige Fahrer musste von der alarmierten Rettungskräften der Feuerwehr mit schwerem Gerät aus dem deformierten Führerhaus geborgen werden. Der schwer verletzte Mann wurde im weiteren Verlauf in ein Krankenhaus gebracht.

Die BAB 9 ist derzeit für die Dauer der Bergungsarbeiten und Unfallaufnahme bis auf Weiteres in Fahrtrichtung Berlin gesperrt. Die Autobahn musste in Fahrtrichtung München kurzzeitig zur Landung eines Rettungshubschraubers ebenfalls gesperrt werden, ist nun aber wieder uneingeschränkt befahrbar. Der Fahrzeugverkehr in Fahrtrichtung Berlin wird an der Anschlussstelle Hilpoltstein durch die Autobahnmeisterei ausgeleitet.

Die Verkehrspolizeiinspektion Feucht hat die Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs vor Ort aufgenommen.

Erstellt durch: Michael Petzold

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D-90443 Nürnberg
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Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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