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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (413) Versammlungsgeschehen in Nürnberg am 02.05.2026

Nürnberg (ots)

Am Samstagnachmittag (02.05.2026) fanden zeitgleich drei Versammlungen in der Nürnberger Innenstadt statt. Die Polizei gewährleistete durch konsequente Trennung der unterschiedlichen politischen Lager einen weitgehend störungsfreien Verlauf.

Nahezu zeitgleich begannen um 14:00 Uhr am Kornmarkt und am Hallplatz drei angezeigte Kundgebungen unterschiedlicher politischer Lager.

Direkt am Kornmarkt fanden sich gut 350 Personen zu einer Auftaktkundgebung mit anschließendem Aufzug ein. Der Aufzug startete gegen 16:00 Uhr und führte über den Hauptbahnhof zu einer Zwischenkundgebung am Nelson-Mandela-Platz. Danach führte die Strecke durch die Nürnberger Südstadt zurück zum Kornmarkt.

Eine weitere Versammlung mit rund 320 Teilnehmenden begann ebenfalls mit einer Auftaktkundgebung um 14:00 Uhr am Hallplatz. Der anschließende Aufzug folgte in einem Abstand von mindestens 100 Metern der erstgenannten Versammlung auf der gleichen Wegstrecke.

An der dritten Versammlung, welche auf dem Gehweg am Kornmarkt / Ecke Krebsgasse stattfand, nahmen circa 30 Personen teil. Nachdem der Versammlungsleiter diese Kundgebung gegen 15:30 Uhr beendete, schloßen sich die Teilnehmer der zweitgenannten Versammlung an.

Alle Versammlungen waren gegen 18:15 Uhr beendet.

Im Verlauf der Kundgebungen und der Aufzüge herrschte teils sehr aufgeheizte Stimmung. Hierbei kam es in mehreren Fällen zu gegenseitigen Beleidigungen. Durch die konsequente Trennung der opponierenden Lager, gelang es der Polizei jedoch direkte Konfrontationen der opponierenden politischen Lager zu verhindern.

Gegen einen Mann wird wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Dieser gebärdete sich gegenüber Versammlungsteilnehmern am Kornmarkt aggressiv und leistete bei der Durchsetzung des erteilten Platzverweises widerstand.

Unter Leitung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte waren Einheiten der Polizeiinspektion Zentrale Dienste Mittelfranken, der Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg sowie der Bayerischen Bereitschaftspolizei im Einsatz.

Erstellt durch: Michael Petzold

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
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D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

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Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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