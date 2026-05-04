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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (417) Mann nach Frühlingsfestbesuch von Gruppe angegriffen - Zeugen gesucht

Roth (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (03.05.2026) wurde ein 23-jähriger Mann auf dem Heimweg vom Rother Frühlingsfest in der Städtlerstraße von einer vierköpfigen Gruppe angegriffen und seiner Fanjacke beraubt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Der 23-jährige Deutsche befand sich gegen 00:15 Uhr auf dem Nachhauseweg, als er in der Städtlerstraße unvermittelt von vier Personen angegriffen und zu Boden geworfen wurde. Die Unbekannten forderten ihn auf, seine Fanjacke eines Münchner Fußballvereins auszuziehen. Als der 23-Jährige der Aufforderung nicht nachkam, schlugen die Täter auf den am Boden liegenden Mann ein und entwendeten ihm die olivgrüne Adidas-Jacke sowie sein T-Shirt. Anschließend flüchteten die Täter zu Fuß in unbekannte Richtung.

Die Polizeiinspektion Roth fahndete im Anschluss mit Unterstützung umliegender Dienststellen nach den Tätern, konnte diese jedoch nicht mehr antreffen. Der Geschädigte musste aufgrund seiner Verletzungen ambulant in einer Klinik behandelt werden.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei geführt. Die Ermittler bitten insbesondere um Zeugenhinweise aus dem Bereich des Rother Frühlingsfestes. Nach bisherigen Erkenntnissen war die vierköpfige Tätergruppe kurz zuvor durch den Sicherheitsdienst aus dem dortigen Festzelt verwiesen worden.

Personen, die sachdienliche Angaben zur Identität der Tatverdächtigen oder zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Oliver Trebing / mc

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Polizeipräsidium Mittelfranken
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D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

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Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
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Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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